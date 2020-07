Gol del Napoli annullato per tocco di mano di Manolas: è il logorio del calcio moderno (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo dieci minuti di gioco di Genoa-Napoli, la metà è stata giocata e l’altra metà è stata trascorsa al Var. La palla arriva a Elmas (che segna) dopo un tocco impercettibile e involontario di manolas in area. Né più né meno del tocco di mano che è costato a Simeone l’annullamento della rete o anche del fallo di mano di ieri di Bonucci. È il calcio più realista del re. È il calcio contemporaneo. Ci vorrebbe un Cynar contro il logorio del calcio moderno. Bisognerebbe creare un fronte trasversale della ragionevolezza. Perché ormai il calcio è diventato ottuso, ha smarrito ... Leggi su ilnapolista

