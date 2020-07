Gli orti pensili e sulla sabbia di Tunisia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Djebba El Olia e i tradizionali sistemi agricoli ramli delle lagune di Ghar El Melh, tunisini, hanno ricevuto a metà giugno dalla Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) il riconoscimento di Sistemi del patrimonio agricolo di rilevanza mondiale. In altre parole l’attestato sta a significare che entrambi i luoghi coniugano nel miglior modo possibile il rapporto tra coltivazioni ed ecosistema naturale, promuovendo al tempo stesso la salvaguardia delle conoscenze tradizionali e la conservazione della biodiversità. Questo riconoscimento … Continua L'articolo Gli orti pensili e sulla sabbia di Tunisia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

