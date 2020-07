Genoa-Napoli, streaming gratis: dove vedere il match di Serie A (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo gli anticipi della giornata di ieri torna in campo la Serie A, con la sfida tra Genoa e Napoli. Andiamo a vedere dove seguire il match in streaming. Torna in campo la Serie A con il match delle 19:30 tra Genoa e Napoli. Allo Stadio Marassi si affronteranno due squadre con ambizioni differenti, da … L'articolo Genoa-Napoli, streaming gratis: dove vedere il match di Serie A proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - sscnapoli : ?? #GenoaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - villaalbe : RT @pianetagenoa: BUONASERA A TUTTI! ECCO LA NOSTRA DIRETTA! #GENOANAPOLI - alesinloyeibra1 : RT @goal: Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentina ?? vs Hell… -