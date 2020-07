Frosinone, centraline per auto contraffatte: azienda ciociara nei guai. Scattano 29 denunce (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Guardia di Finanza di Frosinone ha concluso una complessa ed articolata indagine di polizia giudiziaria nei confronti di una società avente sede a Ceprano, operante nel settore delle componenti elettroniche per autovetture, che ha portato alla denuncia di n. 29 persone su tutto il territorio nazionale per reati di ricettazione, riciclaggio e violazione in materia di diritto d’autore e all’individuazione di un illecito vantaggio economico di circa 100 mila euro. In particolare, i militari della Tenenza di Arce, mediante l’ausilio di personale specializzato del Corpo avente la qualifica di “Computer Forensics Data Analysis”, hanno analizzato i contenuti remoti e nascosti di numerose memorie virtuali e supporti informatici presenti all’interno di vari computer in uso alla società incriminata, scoprendo una serie di condotte illecite ... Leggi su ilcorrieredellacitta

