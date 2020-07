Firenze: al via Cinema in villa alla Terrazza Belvedere (Di mercoledì 8 luglio 2020) Cinema in villa: ecco l’arena da 100 posti allestita sulla Terrazza Belvedere di villa Bardini a Firenze. Stasera alle 21.15 al via la programmazione Cinematografica Apre mercoledì 8 luglio l’arena estiva più spettacolare di Firenze. Col titolo di ‘Cinema in villa’ la Terrazza Belvedere di villa Bardini propone una trentina di film, ogni sera fino… L'articolo Firenze: al via Cinema in villa alla Terrazza Belvedere Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Firenze via Firenze, al via le visite guidate nei musei civici AgCult Italia Arcobaleno: cinque città imperdibili da visitare per la storia e la cultura lgbt

Nella prima guida storico-culturale italiana a interesse lesbico, gay, bisex e trans tanti itinerari per riscoprire il nostro Paese da un punto di vista spesso taciuto o negato Da Torino, “la città d’ ...

L’Osservatorio Vesuviano: «Chiudete il pozzo». Il caso alla Protezione civile

NAPOLI - Il pozzo geotermico di via Antiniana va chiuso al più presto per evitare il rischio che l’emissione incontrollata di fluidi vulcanici «possa portare all’estensione dell’area interessata». Lo ...

