Final Fantasy 9 è tra i giochi più amati della serie e gli sviluppatori vorrebbero 'continuare la storia' (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gli sviluppatori di Final Fantasy 9 vorrebber "continuare la storia" del gioco in quanto "molto significativa" per il team, secondo l'artist Toshiyuki Itahana.Parlando con RPGsite in merito al ventesimo anniversario di Final Fantasy 9 Toshiyuki Itahana ha affermato che il gioco non è solo amato dai fan, ma anche dal team di sviluppo."Final Fantasy 9 è amato dai fan, ma è anche molto amato da noi, il team di sviluppo", ha affermato Itahana. "Sarei felice se, rispettando i desideri del team di sviluppo originale, un giorno ci fosse l'opportunità di continuare la storia, significherebbe molto per tutti noi".Leggi altro... Leggi su eurogamer

