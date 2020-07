CUPRA el-Born è ora ufficiale e arriverà sul mercato nel 2021 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Durante questi ultimi mesi si era ipotizzato che SEAT el-Born avrebbe finalmente visto la luce solo con il marchio CUPRA. Dopo molte voci, possiamo dire che adesso è ufficiale. CUPRA el-Born è stata annunciata ufficialmente. La casa spagnola ha confermato che el-Born sarà venduto solo come CUPRA. Durante l’annuncio è stato chiarito in ogni momento che questa decisione non avrà effetti negativi su SEAT poiché “se CUPRA fa bene, SEAT farà bene”. Un lancio incluso in un ambizioso piano di investimenti per il prossimo decennio. E’ finalmente ufficiale l’arrivo della nuova CUPRA el-Born SEAT investirà un totale di 5 miliardi di euro per l’anno 2025. Risorse finanziarie che, tra le altre cose, saranno utilizzate per lo sviluppo e la produzione di veicoli elettrificati. Sia per SEAT stesso che ... Leggi su notizieora

NotizieOra : CUPRA el-Born è ora ufficiale e arriverà sul mercato nel 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : CUPRA Born Seat, Leon guida l’attacco: elettrificazione di Gruppo. La media arriva mild hybrid ma anche come plug-in Il Messaggero