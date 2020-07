Covid-19 in Valle Caudina: la precisazione dell’amministrazione di Airola (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn) – E’ con una messaggio sulla pagina social che nella tarda serata di ieri l’amministrazione comunale di Airola, guidata dal sindaco Michele Napoletano, chiarisce sull’infondatezza di alcune voci che circolano nel territorio caudino sulla presunta positività al Covid-19 di alcuni cittadini Airolani. “Ancora una volta il Comune di Airola si ritrova a dover smentire voci su presunti casi di concittadini positivi al Covid. Possiamo tranquillizzare la Comunità: non vi è alcuna situazione di Coronavirus né altra attenzionata. Invitiamo a diffidare, come al solito, da voci allarmistiche ed infondate. L’unico canale informativo cui i cittadini dovranno fare riferimento è quello comunale (sito web e presente pagina Facebook). Per il resto, si rinnova l’invito ad atteggiamenti ... Leggi su anteprima24

Il Piano di potenziamento degli ospedali ottiene anche il via libera a maggioranza del Consiglio regionale. Al suo interno resta inserita la realizzazione dell’ospedale da campo e anche una richiesta ...

A Piedi tra le Nuvole Edizione 2020

Il servizio di navette sarà gestito da GTT, per le normative Covid l'acquisto dei biglietti non sarà possibile ... si invitano i fruitori a utilizzare i parcheggi più a valle in località Villa, ...

Il Piano di potenziamento degli ospedali ottiene anche il via libera a maggioranza del Consiglio regionale. Al suo interno resta inserita la realizzazione dell'ospedale da campo e anche una richiesta ...

Il servizio di navette sarà gestito da GTT, per le normative Covid l'acquisto dei biglietti non sarà possibile ... si invitano i fruitori a utilizzare i parcheggi più a valle in località Villa, ...