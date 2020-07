Conte: “C’è amarezza. Abbiamo numeri buoni ma serve un risultato positivo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha presentato la partita contro il Verona ai microfoni di Inter TV. “Come si lascia alle spalle una delusione simile? Preparandoci per la partita contro il Verona. Inevitabile che in questi casi la partita successiva arriva in pochissimo tempo ed è meglio. Sicuramente deve rimanere qualcosa come amarezza ma ti devi concentrare sul prossimo impegno, importante, contro una buonissima squadra. Come si prepara una partita così? Come sempre, cercando di far conoscere nei minimi dettagli l’avversario. Dove dovremo essere bravi e dove fare più attenzione. L’importante è che la squadra sappia che partita deve fare”. Sugli infortuni. “Questo è il problema che tutte le squadre stanno affrontando. Giocando impegni così ... Leggi su ilnapolista

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso Bangladesh. Decreto Rilancio ne… - matteosalvinimi : Da settembre circa 1 milione di studenti italiani non troverà spazio nelle aule per i limiti imposti dal governo. L… - alexbarbera : Oggi le condizioni per accedere al prestito Mes sono del tutto diverse a quelle imposte pochi anni fa a Grecia & c.… - VinciSantamaria : RT @lucianocapone: Casaleggio ha presentato a Conte il 'piano dell'Associazione Gianroberto Casaleggio'. Cos'è? Lo spiega qui: un piano da… - it_inter : #Conte: 'Da parte mia c’è la completa fiducia verso tutti i miei calciatori' -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “C’è Governo: Conte concentrato su ripresa, mai pensato a suppletive Senato Affaritaliani.it