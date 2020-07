Ciontoli nuovo processo, Federico (irriconoscibile) in aula: «Ho paura che qualcuno mi spari» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ciontoli nuovo processo, Appello bis al via per l’omicidio di Marco Vannini. Oggi 8 luglio 2020 in Corte d’Appello a Roma dei quattro imputati si è presentato solo Federico Ciontoli ed ha rilasciato dichiarazioni spontanee.Una dichiarazione fiume, la sua. Visibilmente dimagrito è arrivato in tribunale stamani con il volto coperto da grandi occhiali da sole e dalla mascherina. Lunghi capelli raccolti sulla nuca con un codino. La stampa assiepata ha ripreso il suo ingresso nel palazzo di giustizia, le foto in questo articolo le ha pubblicate in esclusiva Quarto Grado nella sua pagina Facebook ufficiale.Ciontoli nuovo processo: Federico Ciontoli parla in ... Leggi su urbanpost

