Chiara Ferragni e Fedez, cifre da record per i loro post su Instagram (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quanto guadagnano Chiara Ferragni e Fedez grazie alla loro attività social? Una stima dell’Hopper HQ parla di cifre da record per i loro post su Instagram. Il mestiere dell’Influencer è ormai una realtà assodata e non sembra essere più una novità nel mondo dei social. Pioniera di questa nuova attività imprenditoriale è proprio lei, Chiara … L'articolo Chiara Ferragni e Fedez, cifre da record per i loro post su Instagram proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

sunlightguk : RT @1NTAENSE: fategli fare la pubblicità Pantene assieme a Chiara Ferragni ve ne prego - zcnalez : RT @jaimelsnnister: Dua Lipa Chiara Ferragni Bella Hadid vedo troppi pantaloni a vita bassa ultimamente se li fate tornare di moda dichiaro… - massitri : Blog PETTINATO MASSIMO: Chiara Ferragni viene pagata per un post 53.000 . - hazsecret : bastaaaaaa sta cazzo di canzone di chiara ferragni in testa da quando dormivo - GammaStereoRoma : Baby K Feat. Chiara Ferragni - Non Mi Basta Più -