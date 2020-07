“Causa ordinanza di uccisione orso, qui non si affitta ai trentini”: la ‘protesta’ di una casa vacanze in Puglia diventa virale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo l’ordinanza della Regione Trentino per l’abbattimento dell’orsa JJ4 – che due settimane fa ha aggredito e ferito due uomini, in Val di Non – molte associazioni ambientaliste e semplici cittadini hanno protestato, chiedendo di risparmiare l’animale. Una di queste è diventata virale sui social: in Puglia una casa vacanze ha affisso un cartello singolare: “Causa ordinanza di uccisione orso, qui non si affitta ai trentini”. L’avviso, scritto con un pennarello verde, è comparso pochi giorni fa in via Manzoni a Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto. “Ci dispiace, ma bisogna pur fare qualcosa”, si giustificano i proprietari. La foto, pubblicata sulla pagina Facebook dell’associazione ‘Azzurro Ionio’, ha fatto il giro dei social suscitando diverse reazioni: da chi plaude alla presa ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (“Causa ordinanza di uccisione orso, qui non si affitta ai trentini”: la ‘protesta’ di una casa vacanze in Puglia d… - FQMagazineit : “Causa ordinanza di uccisione orso, qui non si affitta ai trentini”: la ‘protesta’ di una casa vacanze in Puglia di… - silvanhoe : RT @valy_s: @silvanhoe @gabrillasarti2 Esattamente. Ci troviamo nella stessa situazione. 3 dirette in 4gg per un caso,tra l’altro ingiganti… - valy_s : @silvanhoe @gabrillasarti2 Esattamente. Ci troviamo nella stessa situazione. 3 dirette in 4gg per un caso,tra l’alt… - patrizianassett : «Uccidete gli orsi», in Puglia niente case al mare in affitto ai trentini. «Causa ordinanza di uccisione orso, qui… -

Ultime Notizie dalla rete : “Causa ordinanza Coronavirus, sulla “fase 2” è il caos totale: “Conte, quindi posso tornare a vedermi co ... Meteo Web