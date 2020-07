BOOM! Ilaria Dallatana torna in pista con una nuova casa di produzione, la Blu Yazmine (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ilaria Dallatana Ciclicamente ritorna. Negli ultimi anni, Ilaria Dallatana ha alternato il lavoro a momenti di pausa. E ora la manager parmense è pronta per l’ennesima rentrèe. A tre anni dall’addio alla Rai e con un passato recente di project leader consultant di ITV, la prima donna ad aver guidato Rai2 è pronta a ripartire da zero ma in un terreno in cui si sa muovere benissimo. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che la Dallatana sta per ricimentarsi con la produzione televisiva. Se vent’anni fa ha fondato Magnolia, insieme a Giorgio Gori e Francesca Canetta, è appena nata Blu Yazmine. La società ha già cominciato a fare shopping sul mercato internazionale dei format e si ... Leggi su davidemaggio

Ciclicamente ritorna. Negli ultimi anni, Ilaria Dallatana ha alternato il lavoro a momenti di pausa. E ora la manager parmense è pronta per l’ennesima rentrèe. A tre anni dall’addio alla Rai e con un ...

