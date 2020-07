Arcuri gestirà la ripartenza della scuola. Azzolina: "Velocizzeremo iter di acquisto banchi" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un nuovo incarico per Domenico Arcuri è stato previsto nel decreto Semplificazioni. Come ha annunciato la ministra Lucia Azzolina, il commissario per l’emergenza Covid entrerà in gioco anche per la riapertura delle scuole. La nomina, però, non è piaciuta alle opposizioni, con Forza Italia che parla di “mazzata”, Salvini che sostiene che l’obiettivo dell’incarico è solo dargli una poltrona e Meloni che afferma “non c’è mai fine al peggio”.Ma cosa dovrà fare Arcuri? Lo ha spiegato la titolare dell’Istruzione annunciando la nomina: “Piena soddisfazione per la norma inserita nel Semplificazioni che affida nuove competenze al commissario Arcuri per supportare la riapertura delle scuole a settembre. Una norma scritta e fortemente voluta dal mio ministero. E che permetterà ... Leggi su huffingtonpost

MediasetTgcom24 : Scuola, commissario Arcuri gestirà ripartenza in sicurezza #DomenicoArcuri - LegaSalvini : SCUOLA, COMMISSARIO #ARCURI GESTIRÀ RIPARTENZA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA... MA STANNO SCHERZANDO? - VinceIT : Ditemi che e' uno scherzo!!! - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: SCUOLA, COMMISSARIO #ARCURI GESTIRÀ RIPARTENZA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA... MA STANNO SCHERZANDO? - Martino31805246 : RT @Noiconsalvini: SCUOLA, COMMISSARIO #ARCURI GESTIRÀ RIPARTENZA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA... MA STANNO SCHERZANDO? -