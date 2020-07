Agente Buffon: «Potrebbe allenare la Juventus» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gianluigi Buffon Potrebbe allenare la Juventus in futuro? La risposta del suo procuratore Silvano Martina Silvano Martina, Agente di Gianluigi Buffon, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della possibilità che il portiere diventi l’allenatore della Juventus in futuro. «Deve fare l’allenatore, secondo me. Capisce di calcio e ha un’esperienza tale da poter gestire qualunque spogliatoio. Potrebbe allenare la Juve. La differenza tra lui e gli altri portieri è che lui semplifica tutto, è un dono di natura che ha». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MartaDj1 : RT @calciomercatoit: ??Agente #Buffon: 'Gigi capisce di calcio ed è capace di semplificare tutto. Sarebbe in grado di allenare la #Juventus'… - calciomercatoit : ??Agente #Buffon: 'Gigi capisce di calcio ed è capace di semplificare tutto. Sarebbe in grado di allenare la… - LightGrigori : RT @junews24com: Martina, agente Buffon: «Futuro? Lo vedo come allenatore della Juventus» - - sportface2016 : #SerieA | #Juventus, le dichiarazioni dell'agente di Gianluigi #Buffon - junews24com : Martina, agente Buffon: «Futuro? Lo vedo come allenatore della Juventus» - -