A Fiumicino passeggeri dal Bangladesh via Doha: "Non sbarcano" (Di mercoledì 8 luglio 2020) I contagi dal Bangladesh allarmano Roma. Non verranno fatti sbarcare i 125 passeggeri dell’aereo Qatar Airways provenienti da Dacca e in arrivo all’aeroporto di Fiumicino con un volo che fa scalo a Doha. La decisione arriva dopo il blocco dei voli diretti dal paese asiatico deciso ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza. I passeggeri sarebbero dovuti sbarcare perché il volo, non provenendo da Dacca, non sono soggetti allo stop deciso dal ministero. Non potranno neppure scendere dall’aereo, a eccezione di chi avrà bisogno di cure mediche immediate. Sempre a bordo sarà consegnato loro il decreto di respingimento per gravi motivi sanitari. G0 passeggeri sullo stesso volo ma provenienti da altri Paesi saranno sottoposti a tamponi nel Terminal T5 di Fiumicino e poi dovranno sottostare alla quarantena, indicando alle ... Leggi su huffingtonpost

