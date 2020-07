Uomini e Donne, fine del matrimonio di Cristian e Tara: le strane frecciatine social dell’ex corteggiatrice (Di martedì 7 luglio 2020) Il matrimonio di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto è finito. La coppia è pronta a separarsi, ma non sono passate inosservate le frecciatine dell’ex corteggiatrice Uomini e Donne: Cristian e Tara si separano Cristian Gallella ha partecipato a Uomini e Donne diversi anni fa ormai. Prima ha corteggiato Paola Frizziero, poi è diventato tronista. Dopo una prima speranza di vedere scendere Paola dalle scale, Cristian si è innamorato di Tara Gabrieletto, che ha fatto di tutto per conquistarlo nel programma di Maria De Filippi. Il loro rapporto è andato avanti per tanto tempo dopo il programma, anche se un po’ lontano dal gossip. Appena prima del matrimonio hanno avuto un momento di crisi, qualche anno fa, poi però si sono sposati e sembrava che tutto andasse per il meglio. Tara, al contrario di Cristian, è sempre molto attiva sui ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : Ennesima aggressione in carcere contro la Polizia penitenziaria a #Sanremo. Agente in ospedale dopo essere stato fe… - Pontifex_it : Oggi ricordiamo i primi martiri della Chiesa di Roma. Essi ci consegnano un’eredità da custodire e imitare: il Vang… - matteosalvinimi : Complimenti alla Guardia di Finanza e agli uomini della Dogana, da Mondragone a Salerno, grazie al cielo ci sono le… - TizianaCinalli : RT @f_ronchetti: Prima della TV a tubo catodico, del forno a microonde, del piano cottura a induzione e del #5G, signore e signori, c'era i… - AstraP0laris : RT @houseofemme: vorrei ricordarvi di lesbica e bisessuale tra i termini più ricercati su pornhub, della feticizazzione delle donne trans,… -