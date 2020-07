Una fotocamera di livello per OnePlus Nord: il medio gamma che sorprende (Di martedì 7 luglio 2020) Ormai è assodato il OnePlus Nord verrà presentato il prossimo 21 luglio, dando il via ad una nuova gamma per il colosso cinese, all'insegna dei dispositivi economici e di fascia media. Ci ha pensato il noto leaker Ishan Agarwal a dirci di più sulla fotocamera del telefono, il cui livello potrebbe anche essere più alto di quanto ci si potesse aspettare. Si parla, infatti, di un comparto posteriore quadruplo, di cui un sensore potrà disporre perfino dell'OIS, funzione che in genere viene riservata ai dispositivi top di gamma. La stabilizzazione ottica dell'immagine consente di ottenere scatti più nitidi e dettagliati in condizioni di scarsa illuminazione, e dei filmati più stabili. https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1280139843809316864 Una notizia che gioca a favore del OnePlus Nord, di cui tutto si poteva pensare meno che ... Leggi su optimagazine

GaetanoCalabr87 : RT @notebookitalia: Samsung lancia in Italia il nuovo Galaxy A31, uno smartphone con quadrupla fotocamera, un display immersivo Infinity-U… - PancakeItaliano : RT @nolocalsplease: Scusate ma io ero convinta che TUTTE le app ci spiassero continuamente e che fosse una cosa risaputa. Non a caso per us… - nolocalsplease : Scusate ma io ero convinta che TUTTE le app ci spiassero continuamente e che fosse una cosa risaputa. Non a caso pe… - alberto_pilotto : RT @MiyakeEau: Attenzione, please:vi presento POLDO??Lui è un vip..notate le pose che assume davanti alla fotocamera?? Tanto bello quanto bu… - Annroveda : @ferrarisergio4 Buona giornata di sole e vento, Sergio! Da qui si vedono le cime bianche delle Alpi ma ho una fotoc… -

Ultime Notizie dalla rete : Una fotocamera Lo Smartphone migliore di una fotocamera per le foto? Webmagazine24 Moza Mini S: un Gimbal tutto fare perfetto anche per videoconferenze

Oggi vi propongo la recensione di un gimbal elettronico per smartphone, si chiama Moza Mini S ma proveremo ad avere un approccio diverso, frutto anche degli scenari che ci siamo trovati a vivere negli ...

Apple iOS 14: due puntini di notifica per difendere la nostra privacy

La funzione riprende quella già presente sui MacBook e gli iMac, sempre con lo stesso scopo, solo che lì si tratta di un LED fisico e qui di una soluzione software. Ovviamente il puntino arancione che ...

Oggi vi propongo la recensione di un gimbal elettronico per smartphone, si chiama Moza Mini S ma proveremo ad avere un approccio diverso, frutto anche degli scenari che ci siamo trovati a vivere negli ...La funzione riprende quella già presente sui MacBook e gli iMac, sempre con lo stesso scopo, solo che lì si tratta di un LED fisico e qui di una soluzione software. Ovviamente il puntino arancione che ...