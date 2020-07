Ultime Notizie Roma del 07-07-2020 ore 10:10 (Di martedì 7 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da un vertice andato avanti tutta la notte il Consiglio dei Ministri ha approvato Salvo intese il decreto semplificazioni ha dato il via libera anche al Programma Nazionale di riforma opere prioritarie ferroviari e stradali potranno essere commissariati posti dpcm da qui a fine anno sul fronte belle recovery Pound e della partita con l’Unione Europea oggi Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Sara Lisbona dal premier portoghese e domani a Madrid dallo spagnolo Sanchez almeno 14 dei 225 passeggeri arrivati a Roma con un volo dalla capitale bengalese Dacca sono risultati positivi al coronavirus Oggi sono attesi risultati per tutti gli altri ora in isolamento calano Intanto in Italia ricoveri in terapia intensiva anche il vaccino a cui sta lavorando Johnson & Johnson Sara completato nel ... Leggi su romadailynews

fanpage : Zaia: “Parlo come un virologo? Ho fatto due anni di veterinaria, un po’ me ne intendo” - Corriere : Zingaretti: i contagi aumentano perché molti non rispettano le regole - fanpage : Australia, Melbourne di nuovo in #lockdown - corgiallorosso : Un modello per l’Europa - PianetaMilan : Compie oggi 30 anni Antonio #Donnarumma: gli auguri del @acmilan - #Compleanno #Milan #AcMilan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: Jair Bolsonaro ha i sintomi della malattia, Melbourne in lockdown Fanpage.it Dopo quattro mesi Carnate è Covid free. Nava: “Il rischio non si è azzerato”

Finalmente la notizia che in tanti aspettavano ... di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e ...

Terremoto a Kabul di magnitudo 4,5: si pensava fosse un’esplosione

Terremoto a Kabul, in Afghanistan di magnitudo 4,5. Una forte scossa ha fatto tremare la terra in Medio Oriente. Gli abitanti pensavano di trattasse di un’esplosione Una scossa di terremoto ha colpito ...

Finalmente la notizia che in tanti aspettavano ... di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e ...Terremoto a Kabul, in Afghanistan di magnitudo 4,5. Una forte scossa ha fatto tremare la terra in Medio Oriente. Gli abitanti pensavano di trattasse di un’esplosione Una scossa di terremoto ha colpito ...