Traffico Roma del 07-07-2020 ore 17 | 30

Luceverde Roma Bentrovati all'ascolto in studio Daniele guerrisi Ci sono rallentamenti a Roma Nord sulla via Salaria dalla tangenziale all'aeroporto dell'Urbe Verso il raccordo proprio sulla tangenziale verso San Giovanni altre cose per il Traffico da Largo Lanciani fino al bivio per la Roma L'Aquila in centro fino alle 19 possibili disagi per una manifestazione in piazza San Silvestro al Gianicolo nelle vicinanze dell'ospedale San Camillo chiusa temporaneamente via Stefano boccapaduli tra via Edoardo Jenner via Ferdinando Palasciano su disposizione dei Vigili del Fuoco intervenuti per la caduta di alcuni cornicioni a Roma Sud lavori in corso sulla via del mare all'altezza di via di Malafede code da Mezzocammino verso Ostia ma anche da Casal Bernocchi verso Roma lavori anche su via Ardeatina coda a partire da via di torricola Verso il raccordo

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 07-07-2020 ore 07:30 RomaDailyNews Carabinieri, 28 in manette per truffa ai danni dello Stato

(AGR) Dalle prime luci dell’alba, in Roma e Provincia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma ...

Comune di Caserta, ancora lavori in corso. Altre tre strade chiuse a partire da mercoledì 8 luglio

Il Comune di Caserta ha disposto alcune modifiche temporanee alla segnaletica stradale di via Sant’Anna e via Renella per permettere il lavori di installazione dei cavi per la fibra ottica e di posa i ...

