Tom Cruise, cast e crew di Mission: Impossible 7 in Gran Bretagna senza fare la quarantena (Di martedì 7 luglio 2020) La star di Mission: Impossible andrà sul set inglese senza dover passare 14 giorni in isolamento. Tom Cruise, il cast e troupe di Mission: Impossible 7 hanno ottenuto un'esenzione alle regole in vigore nel Regno Unito. Grazie ad un accordo stretto con il segretario alla cultura Oliver Dowden, il gruppo di lavoro del film ha avuto il permesso di recarsi da Hollywood al Regno Unito e senza doversi sottoporre ai 14 giorni di quarantena che sono attualmente previsti per chi arriva dagli Stati Uniti. Sfruttando questa concessione straordinaria cast e crew potranno così ritornare a lavorare ai Warner Bros. Studios senza attenersi al periodo d'isolamento imposto.

