The Voice Senior arriva in Rai e sarà condotto da un volto molto amato, ecco di chi si tratta (Di martedì 7 luglio 2020) In autunno in Casa Rai arriverà The Voice Senior, un nuovo format nato dalle “ceneri” del precedente andato in onda sulla seconda rete. Archiviata Simona Ventura, il programma musicale dovrebbe essere condotto da un volto molto apprezzato della televisione italiana. L’indiscrezione ci giunge dagli amici di Blogo. The Voice Senior, Antonella Clerici torna su Rai... L'articolo The Voice Senior arriva in Rai e sarà condotto da un volto molto amato, ecco di chi si tratta proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

