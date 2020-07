Terra dei fuochi, 110 nuove telecamere per limitare sversamenti illeciti (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Si è svolta una riunione tecnico-operativa, presso il Palazzo del Governo, tra le Prefetture di Napoli e Caserta, che ha visto la partecipazione dei vertici delle Forze dell’ordine, del Comandante Regionale e di quelli Provinciali dei Vigili del Fuoco, del Comandante delle Forze Operative Sud, del Comandante del Reparto Aereonavale della Guardia di Finanza e dell’Incaricato del Ministro dell’Interno per il contrasto dei roghi di rifiuti nella Regione Campania. Nel corso della riunione sono stati valutati i risultati derivanti dall’applicazione del nuovo modello di controllo del territorio, in conformità alle indicazioni del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, messo a punto nel corso della precedente riunione svoltasi il 15 maggio scorso. Si tratta, in particolare, del primo pilastro delle nuove linee ... Leggi su anteprima24

