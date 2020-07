Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi smentiscono la relazione ma Giovanni Ciacci la conferma dicendo: “E’ vero perché a Dagospia l’ha detto…” (Di martedì 7 luglio 2020) Un’estate poco serena quella che stanno trascorrendo tre famiglie italiane a causa del gossip: la famiglia di Stefano De Martino, quella di Belen Rodriguez e quella di Alessia Marcuzzi. Lo scoop sulla relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi Qualche giorno fa è scoppiata una bomba: la causa della rottura del matrimonio di Stefano De Martino con Belen Rodriguez è la relazione clandestina di Stefano con Alessia Marcuzzi. Già da qualche giorno prima girava voce che Stefano avesse una relazione con una conduttrice Mediaset più grande di lui, che Belen l’avesse scoperto e che sarebbero volate parole grosse fino a che Stefano non ha fatto le valige ed è andato va di casa. I diretti interessati si sono affrettati a smentire la notizia, Stefano con un video postato sui social durante il quale ha etichettato la notizia come fake ... Leggi su baritalianews

Quarta puntata di Made In Sud, il varietà di successo presentato da Stefano De Martino e Fatima Trotta in su Rai2. Curiosi di scoprire quali saranno gli ospiti, le anticipazioni e i comici protagonist ...La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non può non avere delle conseguenze. Ma tutto si può ripercuotere in ambito lavorativo? La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino continua ...