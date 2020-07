Star Wars, ai cavalieri Jedi è permesso fare sesso? (Di martedì 7 luglio 2020) Una domanda che tormenta i fan della saga di Star Wars riguarda la possibilità dei cavalieri Jedi di fare sesso, ma la risposta non è univoca. Molti estimatori di Star Wars ritengono che essere cavalieri Jedi sia fantastico a esclusione di un piccolo dettaglio, ai potenti guerrieri non sarebbe permesso fare sesso. In realtà nella trilogia originale di Star Wars la questione non viene affrontata direttamente. Dopo tutto i Jedi in quei film non sono poi molti e sono tutti single. Ma tutti nodi arrivano al pettine e il problema diventa preminente nei plot di due prequel. Anakin Skywalker e Padmé Amidala si innamorano in Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni, ma nel film la loro relazione viene trattata come proibita. Ma è davvero ... Leggi su movieplayer

Una domanda che tormenta i fan della saga di Star Wars riguarda la possibilità dei cavalieri Jedi di fare sesso, ma la risposta non è univoca.

