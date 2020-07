Serie A, Lecce-Lazio e Milan-Juventus: al via la trentunesima giornata (Di martedì 7 luglio 2020) Serie A, i risultati di martedì 7 luglio 2020. Lecce-Lazio e Milan-Juventus le due sfide in programma. ROMA – Serie A, i risultati di martedì 7 luglio 2020. La trentunesima giornata viene aperta da Lecce-Lazio e Milan-Juventus. Serie A, il programma di martedì 7 luglio 2020 Di seguito il programma di martedì 7 luglio 2020 di Serie A, sfide valide per la trentunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA E INFO STREAMING) Lecce-Lazio (ore 19.30)Milan-Juventus (ore 21.45) Stefano Pioli Leggi su newsmondo

