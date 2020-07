Scuola, a settembre test sierologici a tutti gli insegnanti e mascherina (Di martedì 7 luglio 2020) Uno dei temi caldi del momento riguarda la possibile ripresa a settembre delle lezioni in presenza. Due settimane prima dell’avvio dell’anno scolastico, insegnanti e personale dovranno effettuare il test sierologico e, se positivi, dovranno sottoporsi al tampone. Questa è l’indicazione fornita dal Comitato tecnico scientifico al governo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e quello della Salute Roberto Speranza, già nelle scorse settimane, avevano condiviso la necessità di effettuare i test al personale degli istituti scolastici. La decisione finale non è ancora stata presa, ma sembra ormai deciso lo screening a tappeto sui dipendenti. Non a caso, il commissario Domenico Arcuri sarebbe già pronto ad attivare la gara d’appalto per la fornitura di due milioni di test. Per ... Leggi su sportface

