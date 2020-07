Scienza: “Per andare su Marte dovremmo passare da Venere” (Di martedì 7 luglio 2020) Un “pitstop” su Venere potrebbe essere la mossa giusta quando l’uomo metterà finalmente piede sul Pianeta Rosso perché renderebbe il viaggio più accessibile, secondo un importante geologo americano. I primi astronauti che visiteranno Marte dovrebbero realizzare in anticipo un “pitstop” su Venere, secondo un esperto di primo piano. Noam Izenberg, un geologo planetario della Johns … L'articolo Scienza: “Per andare su Marte dovremmo passare da Venere” Curiosauro. Leggi su curiosauro

