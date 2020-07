Sarà il Huawei Mate V il prossimo pieghevole cinese: design stravolto (Di martedì 7 luglio 2020) Se fosse Huawei Mate V il nome del prossimo smartphone pieghevole del produttore cinese? L'ipotesi non è stata fatta a caso, dal momento che l'OEM lo ha registrato presso l'ente EUIPO (European Union Intellectual Property Office). La domanda di brevetto, presentata dall'intermediaria Forresters di Monaco, si riallaccia alla categoria 9, di cui fanno parte gli smartphone, i device mobile, i telefoni ed altro (una fascia di prodotti di cui il pieghevole farà indiscutibilmente parte). Si era spesso parlato in passato del Huawei Mate X2 come successore dei Huawei Mate X e Mate Xs, ma adesso probabilmente sarebbe più opportuno rivolgersi al dispositivo come Huawei Mate V. Il nome inedito rivela quanto il terminale potrebbe essere diverso rispetto ai suoi antesignani, proprio a partire dal design. Il portale 'letsgodigital.org' ci offre diversi spunti da cui ... Leggi su optimagazine

