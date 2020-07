Roma, conclusa la due deligence: nulla osta per il nuovo stadio (Di martedì 7 luglio 2020) nulla osta al progetto dello stadio della Roma. Questo quanto è emerso dal risultato della due diligence voluta dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. I risultati della verifica dei dati di bilancio inerente alla realizzazione dello stadio di Tor di Valle sono stati illustrati oggi durante una riunione in videoconferenza della maggioranza M5s in Campidoglio. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il vicepresidente giallorosso Baldissoni e la sindaca di Roma, mentre entro fine settembre dovrebbe esserci il voto del Consiglio comunale per il via libera definitivo. Nessun elemento di criticità è risultato nell’iter amministrativo e urbanistico: le due procedure risultano corrette. Leggi su sportface

Questo il risultato della due diligence voluta dalla sindaca di Roma Virginia Raggi attivata subito dopo l ... la speranza del club giallorosso è quella di concludere tutto per la primavera 2021.

