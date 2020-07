Ponte Morandi, il procuratore Cozzi a Sette Storie (Rai1): “Sistema autostradale richiedeva un’attenzione molto diversa” (Di martedì 7 luglio 2020) A poche settimane dall’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova, il procuratore Francesco Cozzi anticipa in esclusiva a Monica Maggioni per il programma “Sette Storie”, in onda ogni lunedì alle 23,30 su Rai1, alcune conclusioni dell’inchiesta. Infatti il procuratore alle domande di Maggioni, risponde anche: “I nostri consulenti tecnici paragonano opere come queste al corpo umano. Quando il corpo umano raggiunge una certa età, quella che è, età anagrafica, età fisica, è richiesto un continuo monitoraggio e degli interventi adeguati. Dopo di che se va bene si interviene, si rimette a posto, sta meglio la persona e fa la sua vita. Se tu non fai abbastanza, non fai niente o, peggio ancora, se non fai niente hai già delle magagne, come dicono a Genova, hai delle problematiche interne, le cose non possono che ... Leggi su ilfattoquotidiano

