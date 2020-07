Palo del Colle: dipendente comunale positiva a test corona virus, uffici chiusi in via precauzionale In attesa dell'esito del secondo tampone (Di martedì 7 luglio 2020) Una dipendente comunale di Palo del Colle è risultata positiva al primo tampone del test corona virus. Avviate le procedure del caso, sono chiusi gli uffici dell’ente in via precauzionale, nell’attesa degli esiti del secondo tampone. L'articolo Palo del Colle: dipendente comunale positiva a test corona virus, uffici chiusi in via precauzionale <span class="subtitle">In attesa dell'esito del secondo tampone</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

