Palinsesti Discovery: sesso, conventi, cucina, genitori da cambiare e spazzatura (Di martedì 7 luglio 2020) Palinsesti Discovery 2020-2021: le novità e i programmi sui canali del gruppo Le novità del palinsesto autunno-inverno delle reti che fanno parte del gruppo Discovery, terzo editore italiano (e chi se l’aspettava?), attingono anima e corpo (soprattutto il secondo) dalla realtà o dal suo percepito a livello di spettacolarizzazione televisiva. Una tra le sorprese più grosse potrebbe venire su Real Time dalle sei schiacciasassi di “Ti spazzo in due”, ovvero la massiccia famiglia Paglionico. Mamma e cinque figlie, pugliesi trapiantante a Milano, pressoché indistinguibili l’una dall’altra, in tutona d’ordinanza, fanno le donne di servizio. Andranno a caccia delle case più sporche d’Italia. Da pulire al meglio (cantando e ballando “Maracaibo” in soggiorno e dispensando perle di saggezza) sotto gli ... Leggi su tpi

Martedì, in un gigantesco evento online denominato «Discovery Reacts», sono state presentare le novità televisive della prossima stagione. E, tra Donna Imma versione cuoca, nudi integrali e tentativi ...

Amici di Maria De Filippi lascia Real Time: “Sarà solo su Mediaset”

Amici di Maria De Filippi dice addio a Real Time. Dopo quasi sette anni il daytime del celebre talent che ha portato alla nascita di numerosi talenti sia nella musica che nella danza, è terminato il c ...

