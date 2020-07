No al ritorno di Mandzukic, la Juve dice sì al doppio centravanti: top player a costo zero! (Di martedì 7 luglio 2020) CAVANI JuveNTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare attentamente la possibilità di mettere le mani su Cavani. L’attaccante uruguaiano, attualmente in forza al PSG, si svincolerà al termine della stagione. Secondo gli ultimi rumors, il centravanti potrebbe aver chiuso anticipatamente la sua avventura con i francesi, declinando la possibilità di deroga contrattuale fino al termine dell’anno. Cavani Juventus, non solo: scambio Milik-Bernardeschi, apertura totale Non solo Cavani, tiene banco anche il possibile scambio Milik- Bernardeschi. Difficilmente la Juventus sceglierà di mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 50 milioni di euro nei confronti del Napoli. Ecco perchè Paratici, per arrivare all’attaccante polacco, sarebbe pronto a sacrificare il cartellino ... Leggi su juvedipendenza

PSG24hours : RT @MauroRi79279191: Per #Mandzukic più che #Benevento o improbabile ritorno alla #Juve, c’è da capire dove allenerà Allegri che oggi ha ri… - elkunaguero10 : Balzarini dice che Mandzukic non torna alla Juve, per fortuna direi, ci mancava solo il ritorno del lampione - MauroRi79279191 : Per #Mandzukic più che #Benevento o improbabile ritorno alla #Juve, c’è da capire dove allenerà Allegri che oggi ha… - pccpla : RT @junews24com: Clamoroso Mandzukic, possibile ritorno in Serie A: i dettagli - - infoitsport : UFFICIALE | Mandzukic rescinde con l'Al Duhail! L'ex Juve pronto al ritorno in Italia -