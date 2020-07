Nastri d’Argento 2020, “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo è il “Miglior film dell’anno” (Di martedì 7 luglio 2020) Il Nastro d’argento è un premio cinematografico italiano, assegnato dal 1946 dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani. Ieri sera, 6 Luglio 2020, la cerimonia di premiazione per i Nastri d’Argento 2020 è stata trasmessa in diretta su Rai Movie a partire dalle 21.10. Quest’anno a causa del Covid-19, la cerimonia si è svolta presso il Museo Maxxi a Roma e non come sempre nello storico teatro di Taormina. Inoltre, a fronte delle regola anti-coronavirus, non si è svolto nè il red carpet nè la consegna sul palco. Tantissimi i film in gara e i premi assegnati, ma sicuramente il film rivelazione dell’anno è stato Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, vincitore di cinque Nastri. Leggi anche –> “Chiamatemi Anna” la serie Netflix arriva su Rai2: trama, cast e ... Leggi su urbanpost

raimovie : Piefrancesco Favino riceve il premio Miglior Attore protagonista per 'Hammamet' di Gianni Amelio… - repubblica : Nastri d'argento in omaggio a Morricone. Il miglior film è 'Favolacce'. Sei premi a 'Pinocchio' [di CHIARA UGOLINI]… - repubblica : Nastri d'argento, il miglior film è 'Favolacce'. Sei premi a 'Pinocchio'. Benigni: 'Ennio quanto ci mancherai' [di… - UgoBaroni : RT @raimovie: Piefrancesco Favino riceve il premio Miglior Attore protagonista per 'Hammamet' di Gianni Amelio #NastriDargento2020 #nastr… - sabry_ra : RT @cinemaecritica: Nastri d’Argento: Premiazione nel Ricordo di Ennio Morricone Scopri tutti i Vincitori su… -

Ultime Notizie dalla rete : Nastri d’Argento Damiano e Fabio D’Innocenzo: «I ricordi di noi bambini legati al sesso. L’infanzia non ha retropensiero» Corriere della Sera