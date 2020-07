MotoGP, il padre di Lorenzo: “Niente di certo, ma so che sta negoziando con la Ducati” (Di martedì 7 luglio 2020) La telenovela Lorenzo-Ducati promette di essere il tormentone di mercato che accompagnerà la MotoGP fino a quando non verrà definitivamente ufficializzato il proprietario della seconda sella di Borgo Panigale per il 2021. A dare delle conferme in merito ci ha pensato Chicho, il padre dello spagnolo: “Niente è certo al momento, ma stanno negoziando – perché so che stanno negoziando – e dove c’è fumo, ci deve essere del fuoco”. Il carburante che potrebbe spingerlo verso un ritorno, a detta sempre del padre, sarebbe stata la sua deludente avventura in Honda: “Se accetta la sfida e decide di affrontarla penso che potrebbe tornare, perché è molto testardo. Ha dovuto lasciare la Honda da sconfitto e se potesse tornare a vincere una gara, potrebbe poi decidere di ritirarsi con la coscienza ... Leggi su sportface

