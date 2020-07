MotoGp, Crutchlow ‘immagina’ il proprio futuro: “mi piacerebbe far crescere l’Aprilia con Aleix Espargaro” (Di martedì 7 luglio 2020) L’avventura di Cal Crutchlow con la Honda LCR appare ormai giunta al capolinea, dopo sei anni il pilota inglese interromperà il proprio rapporto con il team di Lucio Cecchinello, iniziando così una nuova fase della propria carriera. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl rider di Coventry ha alcune offerte sul tavolo ma, ai microfoni di bikesportnews, ha rivelato il nome di una scuderia che potrebbe stuzzicarlo: “il mio periodo con Honda è stato eccellente e abbiamo ottenuto grandi risultati insieme, ma tutte le cose belle hanno una fine. Abbiamo conquistato 19 podi con Lucio Cecchinello ed il suo team, ma ora ha altre offerte sul tavolo. Se non arrivano ad un accordo con Takaaki Nakagami, allora potrei restare, ma credo che le possibilità siano remote. Voglio che ciò che faccio sia divertente, non si tratta di soldi. Credo che sviluppare ... Leggi su sportfair

Motorsport_IT : #MotoGP | Crutchlow: “Sviluppare l'Aprilia con Aleix può essere divertente' - JavierAntoln : RT @gponedotcom: Crutchlow si dichiara all'Aprilia: 'posso sviluppare la RS-GP': 'Sarebbe divertente farlo insieme ad Aleix Espargarò. Hond… - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - #CalCrutchlow ad un passo dall'addio alla #Honda. Nella stagione #MotoGP 2021 potrebbe salire in sella ad una #Ap… - alisjasem1 : RT @gponedotcom: Crutchlow si dichiara all'Aprilia: 'posso sviluppare la RS-GP': 'Sarebbe divertente farlo insieme ad Aleix Espargarò. Hond… - gponedotcom : Crutchlow si dichiara all'Aprilia: 'posso sviluppare la RS-GP': 'Sarebbe divertente farlo insieme ad Aleix Espargar… -