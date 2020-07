Moto g 5G plus: Motorola lancia il suo smartphone 5G di fascia media (Di martedì 7 luglio 2020) Motorola ha oggi annunciato l’arrivo sul mercato per il mese di luglio del Moto g 5G plus, uno smartphone di fascia media che, come il nome stesso anticipa, offrirà la connettività anche alle nuove reti 5G. Il Moto g 5G plus si posiziona al top dell’offerta di Motorola nella fascia media con un design rinnovato ed una scheda tecnica di tutto rispetto: all’anteriore troviamo un ampio display FullHD+ da 6,7″ a 21:9, con frequenza di refresh a 90Hz, nella cui parte superiore sono innestate le due fotocamere frontali, una standard da 16MP ed una da 8MP con lente grandangolare, il retro in policarbonato con una colorazione ad effetto gradiente ospita nella parte superiore sinistra un riquadro contenente il sistema di quattro fotocamere composto dal sensore principale da 48MP (con supporto alla tecnologia quad-pixel), un sensore da 5MP per le foto ... Leggi su ilfattoquotidiano

Com'è il Moto G 5G Plus A questo elenco si aggiunge ora Motorola con il Moto G 5G Plus, ultimo arrivo della famiglia più gettonata del brand acquisito da Lenovo nel 2015, che trae spinta soprattutto ...

La volontà di Motorola è quella di portare il 5G a tutti e per tutti. Per farlo ha iniziato con la serie Edge anche se in quel caso parliamo di due prodotti di un certo livello con Edge+ vero top di g ...

