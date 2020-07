Mercato a Via Piave, spuntano i cancelli: si punta a finire per settembre (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Recuperare il tempo perduto a causa del lockdown con lo stop forzato ai lavori di tre mesi e riaprire la nuova area mercatale di via Piave entro la prima decade di settembre. È l’obiettivo al quale sta lavorando l’amministrazione comunale di Salerno che, tramite l’assessore al commercio, Dario Loffredo segue passo dopo passo i lavori in corso per la riqualificazione dell’area mercatale situata nel centro della città di Salerno. Riorganizzata meglio la zona provvisoria nei pressi dello stadio Vestuti dove i venditori sono stati spostati per poter supplire all’assenza della zona soggetta ai lavori, (l’assenza di bagni in particolare aveva causato disagi di igiene) si procede a ritmo spedito nell’area interessata dall’intervento dove è già ben visibile tutta la ... Leggi su anteprima24

Per il momento ci siamo fermati a 11.227 km per via delle restrizioni imposte dalla pandemia

Finanziamento degli interventi per la ripresa post coronavirus: emesso il nuovo titolo di Stato BTP Futura

Al via da lunedì 6 luglio il nuovo titolo di Stato BTP Futura, 100% retail, ideato per finanziare gli interventi per la ripresa post Covid-19. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che l ...

