Meraviglioso Milan, ribaltata la Juventus con un poker d’autore: Pioli ha costruito una macchina perfetta (Di martedì 7 luglio 2020) Pazzesco, maturo, cinico e spietato. Il Milan continua a sorprendere, annichilendo anche la Juventus in questa pazzesca ripresa post lockdown. Un 4-2 clamoroso quello che i rossoneri rifilano ai campioni d’Italia, soprattutto considerando l’andamento del match e il doppio vantaggio bianconero maturato nei primi minuti della ripresa. Marco LuzzaniDal gol di Ronaldo in poi però è solo Milan, quattro gol uno dietro l’altro che non lasciano scampo alla squadra di Sarri, incapace di reagire ai colpi di Ibrahimovic, Kessié, Leao e Rebic. Condizione atletica impressionante, cambi azzeccati da Pioli e un cinismo sotto porta davvero invidiabile. Un Milan così non si vedeva davvero da tanto tempo, 13 i punti su 15 disponibili ottenuti dalla ripresa ad oggi, con le vittorie su Roma, Lazio e Juventus che rendono ancora più brillante questo ... Leggi su sportfair

In una rivalità spirituale iniziata nel lontano aprile del 1901, questo in Serie A sarà il 174° scontro tra Milan e Juventus. Da una parte c'è la formazione rossonera che è reduce dalla convincente e ...

Sul finire del primo tempo Cristiano Ronaldo ha dato spettacolo, con due giocate d'alta scuola, in un'azione bellissima che Higuain ha provato a chiudere da far suo, ma non ha colpito bene il pallone ...

