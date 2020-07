Linus e l’incidente in bici: “Mi sono ritrovato sul cofano di un furgone e poi a terra” (Di martedì 7 luglio 2020) Disavventura nel weekend per Linus. Il popolare conduttore di Radio Deejay è rimasto coinvolto sabato scorso in un incidente stradale mentre stava facendo un giro in sella alla sua bici. Un furgone ha fatto improvvisamente inversione di marcia, c’è stato uno scontro frontale e poi la caduta: è stato lui stesso a raccontarlo su Instagram lanciando un appello a prestare la massima attenzione perché “le strade sono pericolose”. “Ieri mattina, un attimo prima di fermarmi per il classico caffè di metà giro, un furgone davanti a me ha messo la freccia per girare a sinistra e invece ha fatto un’inversione completa. sono riuscito a frenare e sterzare ma mi sono comunque trovato sul suo cofano e poi a terra“, ha scritto Linus nel post. “Lui era più spaventato di me e alla fine ci siamo salutati e ... Leggi su ilfattoquotidiano

