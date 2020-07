Lille, trovato in David l'erede di Osimhen: sul classe 2000 concorrenza di 2 italiane (Di martedì 7 luglio 2020) Idee chiare in casa Lille per la sostituzione di Viktor Osimhen, attaccante nigeriano classe '98 molto vicino al trasferimento al Napoli. Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili CdS – Osimhen, grande fiducia del Napoli ma va trovato l’accordo c… - Cucciolina96251 : RT @GiulianoAlbert: Sven #Botman sarebbe il sostituto che il #Lille ha trovato per rimpiazzare #Gabriel. Secondo il #DeTelegraaf sembrerebb… - GiulianoAlbert : Sven #Botman sarebbe il sostituto che il #Lille ha trovato per rimpiazzare #Gabriel. Secondo il #DeTelegraaf sembre… - infoitsport : Napoli, trovato l’accordo con il Lille: 50 milioni per Osimhen, le ultime - news24_napoli : Napoli, Osimhen è più vicino: il Lille ha trovato il suo sostituto… -