Lecce-Lazio, Mancosu spara alle stelle il rigore: clamoroso errore, si resta sull’1-1 (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) clamoroso errore di Marco Mancosu dal dischetto. Lo specialista del Lecce si è presentato per il calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Patric nel recupero del primo tempo, ma ipnotizzato da Strakosha ha calciato alle stelle, vanificando l’opportunità per il 2-1. Contro la Lazio si resta dunque sull’1-1, grande occasione sprecata per i salentini, che hanno bisogno come l’aria di una vittoria in chiave salvezza. In alto il VIDEO. LA MOVIOLA DEL rigore LE REAZIONI SOCIAL Leggi su sportface

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: Lecce vs. Lazio 8.30pm AC Milan vs. Juventus 10.45pm Wednesday: Fiorentina vs. Caglia… - Gazzetta_it : VAR - Lecce: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - Gazzetta_it : Gol! Lecce - Lazio 1-0, rete di Mancosu M. (LEC) - sportface2016 : #LecceLazio, il video del clamoroso rigore sbagliato da #Mancosu - DegenBren_ : Lazio/Lecce BTTS (3u) ??? (VIP) -