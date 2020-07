L'Amazon Prime Day 2020 sarà il 5 ottobre? (Di martedì 7 luglio 2020) L'Amazon Prime Day 2020 dovrebbe essere rimandato al 5 ottobre. Se gli ultimi 5 anni il colosso di e-commerce aveva già scaldato i motori in vista dell'appuntamento fissato intorno alla metà di luglio, quest'anno l'emergenza coronavirus ci costringerà ad aspettare per avere sconti e offerte dedicati agli abbonati Prime. Se all'inizio lo shop online aveva segnato in rosso il mese di settembre, stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla CNBC, il colosso di Seattle avrebbe deciso di posticipare ulteriormente, avvisando i venditori terzi della piattaforma di tenersi pronti per la settimana del 5 ottobre. Anche se non è ancora ufficiale, Amazon avrebbe consigliato agli store di programmare promozioni ed eventi a partire da quella data. Una scelta che è una sorta di ultima spiaggia per l'ecommerce, visto che un altro slittamento metterebbe a ... Leggi su gqitalia

telesimo : RT @dituttounpop: Da oggi su @PrimeVideoIT c'è #XFiles - KimV_Art : @let_me_fly_0 Quello del sito no..ho visto un pezzettino per vedere se funzionava Amazon prime si, c'è l'abbonamen… - DeviStareCalmo : @mmorphine_ Io ti dico che lo streaming l'ho usato sempre e solo per cose non reperibili altrove, ma a casa ho quas… - KimV_Art : @let_me_fly_0 Ho letto che su amazon prime è possibile vederli con i sub ecc - MiuiBlog : Codice Sconto - #Dji Mavic Mini Drone a 357€ da Cina e 387€ da Amazon Prime #Xiaomi #DjiMavic #DjiMavicMini… -