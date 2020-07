Iran, record di morti. Sospesi visti turistici (Di martedì 7 luglio 2020) Ieri l’Iran ha registrato il record di 200 morti. Il numero totale di decessi sale così a 11.931, un incremento da imputare – secondo il ministero della Sanità – al comportamento della popolazione a cui non era stato imposto un vero lockdown, pur avendo limitato l’accesso ai luoghi di culto e agli eventi sportivi. Per questo, da domenica scorsa in Iran è obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi pubblici e negli spazi chiusi. Nove le province (su 31) individuate come … Continua L'articolo Iran, record di morti. Sospesi visti turistici proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Notiziedi_it : Coronavirus, in Australia 6,6 milioni di persone in lockdown per la prima volta. Record di morti in Iran - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus: record di morti giornaliero in #Iran. 200 deceduti in 24h - carlo_centemeri : Covid, in Iran 200 morti in 24 ore L'Iran fa segnare un nuovo triste record dall'inizio dell'emergenza coronavirus… - infoitesteri : Coronavirus, in Australia 6,6 milioni di persone in lockdown per la prima volta. Record di morti in Iran - libri_ebook : #Coronavirus, in #Australia 6,6 milioni di persone in lockdown per la prima volta. Record di morti in #Iran… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran record Iran, record di morti. Sospesi visti turistici | il manifesto Il Manifesto Iran, record di morti. Sospesi visti turistici

Ieri l’Iran ha registrato il record di 200 morti. Il numero totale di decessi sale così a 11.931, un incremento da imputare – secondo il ministero della Sanità – al comportamento della popolazione a c ...

Coronavirus, in Australia 6,6 milioni di persone in lockdown per la prima volta. In Europa 200mila morti

Coronavirus nel mondo, il contagio continua a camminare. Da oggi 6,6 milioni di persone saranno isolate in Australia a causa di un aumento dei casi a Melbourne. Lo riporta la Cnn. Lo stato di Victoria ...

Ieri l’Iran ha registrato il record di 200 morti. Il numero totale di decessi sale così a 11.931, un incremento da imputare – secondo il ministero della Sanità – al comportamento della popolazione a c ...Coronavirus nel mondo, il contagio continua a camminare. Da oggi 6,6 milioni di persone saranno isolate in Australia a causa di un aumento dei casi a Melbourne. Lo riporta la Cnn. Lo stato di Victoria ...