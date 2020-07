Inter, Barella punta la Roma: assente con Verona, Torino e Spal (Di martedì 7 luglio 2020) L’Inter nelle prossime partite dovrà fare a meno di Barella Dopo aver saltato la partita casalinga contro il Bologna, l’Inter dovrà fare a meno di Nicolò Barella per le prossime tre partite. Il centrocampista nerazzurro ha infatti accusato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra e potrebbe tornare in campo per la partita dell’Olimpico contro la Roma. “Ieri il centrocampista ha effettuato gli esami strumentali di rito: le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana. Dunque niente trasferta di Verona, niente Torino, niente sfida a Ferrara con la Spal. La speranza è di provare a riaverlo per la complicata gara dell’Olimpico in casa della Roma, in programma il 19. La situazione si fa sempre più complicata e l’emergenza a centrocampo resta un’ombra che ha accompagnato la ... Leggi su intermagazine

