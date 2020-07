Incartamenti e termoscanner: così si torna a giocare a calcetto (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Il graduale ritorno alla normalità dopo un periodo di burrasca, sia dal punto di vista sanitario che economico, due fattori che, in caso di pandemia, si legano indissolubilmente. la lenta ripresa delle attività ha portato a ridare vita a ciò che era rimasto ancora fermo: cinema, teatri, discoteche e campi di calcetto. Concentrandosi solo su questi ultimi, ieri è stata la giornata di riapertura delle strutture sportive e allora le telecamere di Anteprima24 sono entrate nel centro sportivo di Contrada Cretarossa per capire cosa è stato fatto per renderlo a norma e poter accogliere i primi “giocatori”. Carte da compilare e misurazione della febbre all’ingresso, igienizzanti sparsi nell’area in diverse postazioni e igienizzazione degli spogliatoi ogni volta che vengono usati, sistemi di ... Leggi su anteprima24

