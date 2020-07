Helen Mirren, Premio Flaiano 2020: «Mi piacerebbe lavorare con Checco Zalone» (Di martedì 7 luglio 2020) Helen Mirren accolta da una standing ovation commovente al Teatro d’Annunzio di Pescara, in cui si è celebrata la 47esima edizione dei premi internazionali dedicati ad Ennio Flaiano. All’attrice, nota per film come “The Queen”, “Caterina la grande” e “L’inganno perfetto”, è stato consegnato il riconoscimento del Pegaso d’Oro alla carriera. Nonostante non ci fosse la solita folla degli altri anni, Hellen Mirren è stata accolta con entusiasmo dalle persone presenti nel rispetto delle misure anti Covid. La diva si è mostrata lusingata del Premio ricevuto e ha manifestato ancora una volta tutto il suo amore per l’Italia. leggi anche l’articolo —> Nastri d’Argento 2020, “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo è il “Miglior film ... Leggi su urbanpost

SkyTG24 : Helen Mirren: 'Adoro Checco Zalone. Spero mi chiami per un film' - marcobelforti : RT @provolinob: Oggi il mondo dell’assurdo propone Helen Mirren che smacchia la giacca di Aldo Baglio - liberaurora : RT @provolinob: Oggi il mondo dell’assurdo propone Helen Mirren che smacchia la giacca di Aldo Baglio - afarecose : RT @provolinob: Oggi il mondo dell’assurdo propone Helen Mirren che smacchia la giacca di Aldo Baglio - AnnaMariaDeFalc : RT @provolinob: Oggi il mondo dell’assurdo propone Helen Mirren che smacchia la giacca di Aldo Baglio -