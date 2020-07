Giulio Raselli attacca Giovanna | Accuse pesanti per l’ex di Uomini e Donne (Di martedì 7 luglio 2020) Giulio Raselli torna sulle sue storie Instagram e attacca la ex tronista Giovanna Abate e Sammy Hassan, criticando la fine della loro storie d’amore. L’ex tronista si scaglia così contro la sua ex corteggiatrice viste le tantissime lodi ottenute durante il suo trono che invece durante il suo percorso si è rivelata completamente diversa. Giovanna Abate infatti, durante i mesi in cui corteggiava Giulio si è dimostrata sempre per la ragazza perfetta facendo passare l’ex tronista per quello che, non faceva sul serio. Ora che la storia tra Giovanna e Sammy è terminata ancor prima di iniziare, Giulio ha deciso di dire la sua al riguardo lanciando una frecciatina non poco pesante. Quali sono state le sue parole? Giulio Raselli attacca Giovanna L’ex tronista poche ore fa ha deciso infatti di dire la sua nei confronti di Giovanna Abate e della ... Leggi su giornal

