Genoa-Napoli, Romero out per infortunio: “Spero di tornare presto” (Di martedì 7 luglio 2020) “Spero di tornare presto per combattere sino alla fine. Forza Genoa“. È questo il messaggio sui social di Cristian Romero, difensore del Genoa infortunatosi nella ripresa del match della Dacia Arena contro l’Udinese. Ieri sera il giocatore è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare all’adduttore sinistro. Romero non rientrerà dunque nell’elenco dei convocati per la gara di domani col Napoli, in programma alle ore 19:30, ma verrà recuperato nei prossimi giorni. View this post on Instagram 💙❤️ @Genoacfcofficial Spero di tornare al più presto per continuare a combattere fino alla fine. ForzaGenoaSempre 👍🏽 A post shared by Cristian Romero (@cutiRomero2) on Jul 6, 2020 at 12:50pm PDT Leggi su sportface

